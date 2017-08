Réponse à la mystérieuse jeune « femme » du B.

Si c'est vous, et je crois vous reconnaître, et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai vu ! Ne vous en faites pas, c'est pas grave, vous avez juste eu peur à l'époque, c'est tout et il ne faut pas vous culpabiliser ! Les choses ne se sont pas faites "politiquement correct", mais elles ont été faites quand-même, sans hypocrisie, et il m'arrive encore, par moment, de penser à vous et cela me rend triste. Mais bon, c'est une histoire passée maintenant et........... il faut bien vivre avec le présent, en faisant une croix sur cette histoire... Oui, j'avais des contraintes et même si j'en avais pas eu, je n'aurais pas agit différemment car j'avais des principes. Je ne voulais pas aller vous importuner et votre attitude fuyante envers moi me semblait peut-être comme un avertissement, je ne sais réellement pas ! Je sais que l'amour ne s'achète pas comme on peut acheter un morceau de linge au magasin, c'est pas mal plus compliqué que ça ! Vous êtes une très belle jeune femme et quand vous parlez de vos choix (dont je ne fais pas parti) , je crois deviner un tout petit peu, et c'est bien normal, selon moi et je respecte totalement ça ! :) Je vous dis merci pour votre message et cela me réconforte de savoir que malgré tout, j' ai laissé une trace indélébile dans votre cœur. Au revoir. :)

Lui-même..., 6 août 2017