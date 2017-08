Supermarche Metro stationnement samedi 5 aout

Salut bel homme dans ta voiture grise du stationnement au supermarche Metro samedi apres-midi...je t'avais remarque a l'interieur beau grand fonce...j'ai tente de te saluer a l'exterieur mais tu as quitte. Je me dirigeais a ma voiture. Si par chance, tu viens lire ici et que tu te reconnais, fais-moi signe. Fille qui a manque sa chance de te jaser.

Fille du statioonement, 6 août 2017