@ Mon gentleman anonyme ( M)

Bonjour cher M, Merci d'avoir eu la délicatesse de me répondre malgré votre horaire plutôt chargé., Je suis aussi de mon côté pas mal occupée par nombreux projets en cours. Je comprend très bien les priorités et les urgences et je respecte ça ! Je suis du genre plutôt " easy going" . Vous aviez tout de même une vie avant que je ne débarque à l'improviste sur votre route et moi aussi .:) y a pas le feu ,je crois que les grandes choses arrivent à point à qui sait attendre... Et j'ai la qualité d'être patiente donc ne vous en faites pas. Je sais quel genre de personne vous êtes et je sais que vous n'avez qu'une parole c'est pourquoi je vous apprécie tant et que j'ai bien hâte au jour J ... Encore Merci et À bientôt :)

J, 9 août 2017