Superviseur du casino

Je ne crois pas que tu liras ce message mais je souhaite que qqn te reconnaisse et te le partage... la premiere fois que je t'ai vu, wow. Lorsque tu m'as souri....jai senti une intensité jamais ressenti. J'aurais voulu me blottir dans tes bras. Tu es un beau grand blond roux, superviseur aux tables de jeux de roulette. J'ai cru entendre qqn t'appeler Richard...il y a plusieurs semaines que je ne te vois plus. J'espère que c'est seulement a cause des vacances...combien de fois j'ai souhaite te caresser la nuque. J'adore t'observer quand tu ne le sais pas...j'aimerais bien renouveler ce plaisir...ou es tu?

A toi, 10 août 2017