Message pour J…

Bonjour à vous chère J, j'espère que vous allez bien ! Je ne veux pas vous faire languir plus longtemps, alors j'ai créé une nouvelle adresse émail ! Je m'excuse encore si ce processus a été un peu long. Juste avant de vous rencontrer en personne, j'aimerais vous parler au téléphone ! Faites seulement m'envoyer un petit courriel avec votre numéro de téléphone ainsi que le jour et l'heure, que vous préfèreriez que je vous rappelle. Merci à l'avance et au plaisir de vous parler... :) janvier2027outlook.fr

Anonyme...(M), 16 août 2017