Message pour J…

Je suis désolé mais je ne vois pas vos é-mails dans mon courriel ! Je dois avoir commis une erreur de pitonnage du gars encore à moitié endormi ... :) Microsoft me répond qu'il ont bloqué le courriel et qu'il envoie un code de vérification (qui n'arrive même pas ou de réessayer demain). Donc, cette nouvelle adresse me cause des soucis :)...Ne vous inquiétez-pas, je vais vous revenir la dessus, et si il le faut, je vous donnerai une de mes adresse officielles ! Bonne journée et au plaisir de vous parler très prochainement...

Anonyme...(M), 17 août 2017