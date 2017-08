homme raffiné métro sauvé

Je suis à la recherche du bel homme que j'ai croisé ce matin, 18 août, dans la 121 ouest vers 7h10. Tu descendais à la station sauvé. Tu es, je dirais, début cinquantaine. Les cheveux mi-longs, blancs-gris et, attachés, de belles lunettes en plastique brun. Tu portais une chemise blanche à motifs bleus avec un veston bleu marin. Je t'ai trouvé très séduisant et je t'aurais bien abordé, mais avec mes vêtements (guenilles que je porte pour travailler) et mon look et mon air de "je viens de me réveiller", je n'ai pas osé. Comme j'utilise rarement l'autobus à ces heures, mes chances de te recroiser sont faibles. Je m'essaie donc ici.

S, 18 août 2017