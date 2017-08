Vendredi le18 aout2017

Bonjour je ne sais si tu me liras ou me reconnaitra Mais je le souhaite bien. Tu Était dans le bus187 de 13:27.nous avons pris le même métro a honoré beaugrand dir moi j'ai descendu a berriuquam. Tu as parler avec une personne qui etait debout a tes côté en lui disant qui tu était(trans). Nos regard ce croisait souvent. J'était en uniforme de travail. J'aimerais bien vous revoir pour une dicussion plus spprofondis. Au plaisir

Francois, 21 août 2017