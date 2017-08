Miss au cheveux brun et pointe verte

Je t'ai croisé sur le chemin du métro, et je te trouvais jolie avec ta camisole noir, tes short en jeans et tes chaussures à talon haut. Quel fut ma surprise quand je découvris que tu allais au métro tout comme moi. je t'ai fait signe de passer un premier et tu m'as fait un beau sourire. nous avons tout deux descendu au métro Berri et je t'ai perdu de vue dans la foule. Vivement que j'ai la chance de te recroiser.

le barbu au cheveux long, 22 août 2017