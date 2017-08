À mon cher voisin…

Attend moi... Je reviendrais prendre ce café avec toi, me serrer contre toi, un moment dont j'ai tant rêvé...Ensuite je te raconterai les hauts et les bas de la vie, enfaite c'est un destin magnifique, je reviendrai pour toi, je reviendrai et te dire là où je vis...tu seras le bienvenu aux soleil le vent...merci pour ton message, prends soin de toi...A bientôt

Ta voisine..., 23 août 2017