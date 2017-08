Anonymus Devotionis

Quelques années que nous travaillons ensemble, que je cache et tapis mes sentiments dans l'ombre, non pas par crainte ou par honte, mais bien par sens du devoir. Toi étant prise, le moment n'est pas opportun et semble ne jamais vouloir se réaliser. Mais sache que toujours, je porterai, tapie, cette douce flamme en mon cœur. Ta beauté et ton sourire nourrissent mes jours et me rappelle un somptueux matin de printemps d'où la magie s'éveille telle un songe miséricordieux. Sois heureuse, je te vois et j'en suis heureux. Je demeure ton humble serviteur.

Lancelot, 24 août 2017