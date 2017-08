Pour Lancelot

J'ai une boule aux ventre, ton message me rend si triste, si seulement tu pouvais la décrire, si seulement tu pouvais donner plus de renseignements sur cette femme... Quel est son prénom ? Combien de temps travail tu avec elle?la couleur de ses yeux ? De ses cheveux ? Tu la connais personnellement ? Ici ou ailleurs ? Que le SEIGNEUR te comble de bonheur et que cette flamme dure éternellement... L'amour c'est ça

La vérité, 24 août 2017