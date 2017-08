belle blonde aux yeux bleus !!!

samedi soir entre 00h et 1h , direction cote vertu à partir de Berry Uquam . Tu étais avec un chandail noir et j'étais en face de toi : gars à lunettes, cheveux châtains clairs, avec chandail vert et un short belge. On arrêtait pas de se balançait des regards pendant tout le trajet jusqu'à la station Villa-Maria, là où t'es descendue et j'ai regretté après ne pas t'avoir parlé ! si tu te reconnais et si tu veux qu'on se connaisse, j'aimerais bien t'inviter à prendre un café !! :)

le gars du métro, 27 août 2017