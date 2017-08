Au plus bel homme du casino…

Je ne sais pas si tu es superviseur, si tu t'appelles bien Richard, mais ce que je sais c'est que te voir ce week-end a été l'étincelle de ma journée! Ton sourire m'a fait tellement de bien je me suis sentie rougir, c'est pour ça que j'ai détourné le regard...je t'ai vu monter en haut et t'ai suivi, je t'ai cherché à cet étage où il ne se passe rien mais malheureusement tu as été introuvable...J'aurais tellement aimé te parler, entendre le son de ta voix...Si tu te reconnais, écris moi... lexxaout@hotmail.com

anon, 27 août 2017