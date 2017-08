Croise les doigts

23:00 Métro Henri Bourassa devant l'arrêt de la 171. Je fumais et j'etais au téléphone (casquette grise et veste noir) et tu es venu me demander du feu et tu m a fait un jolie sourire. Tu es partie trop vite, j'ai pas eu le temps de te demander ton nom et surtout te dire que tu étais sublime, des cheveux ondulés à faire rêver. Tu semble avoir début vingtaine, tu es allée vers l'arrêt de la 48 ou 49. J'espère te recroiser bientôt et avoir la chance de te parler.

SP, 31 août 2017