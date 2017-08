À toutes les graines…

Il était une fois une petite graine entre les mains du semeur... Au moment d'être jetée en terre, elle pria : SEIGNEUR donne-moi assez d'humilité pour accepter d'être enfouie et de pacience pour attendre le temps de la germination et de la bonne saison pour éclore... SEIGNEUR donne-moi assez de force pour résister aux intempéries qui pourrait interrompre ma croissance, quand je serai devenue une plante... SEIGNEUR donne-moi d'être féconde pour ne pas décevoir l'espérance des hommes, et lorsque j'aurai porté de beaux fruits, donne-moi d'être utile à ceux qui viendront y gouter...

Petite graine... S, 31 août 2017