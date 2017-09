Metro sauvé direction cote vertu

Ce 31 aout 2017 vers 11:30,jeune fille avec piercing au nez ,tu m a dépassé d une façon brusque pour passer ta carte opus et aprés tu t es excusé avec un sourire radieux,en legging+chandail bleu et baskets,sac a main,tu as débarqué a jean talon et c est la que j'remarqué ton charme fou,tu avais le journal metro en main,dommage qu'in se reverra plus

anon, 31 août 2017