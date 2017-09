Conductrice à la RTL

Je sais que c'est un "long shot"... Tu es une conductrice à la RTL. Tu me ramenais à la maison après ma soirée de travail. J'ai été transféré de jour et je t'ai perdu de vue! Dernièrement je t'ai revu et j'ai tout de suite su qu'il fallait que je tente ma chance. Ton beau sourire me fait perdre les pédales! Si tu es la conductrice qui a envoyé un message sur ce même site, réponds moi j'ai terriblement envie d'en savoir plus sur toi!

legarsausacrouge@videotron.ca, 1 septembre 2017