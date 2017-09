Une ravissante brunette – Entre Laval et la SAAQ Henri-Bourassa

Mystérieuse et ravissante brunette, Je te vois souvent à la station Montmorency, tu attends l'autobus ou tu la poursuis pour te rendre plus loin à Laval. Quelques fois avec un casque de mobylette, d'autres fois non, j'imagine que tu viens en moto ou en scooter pour aller au travail au milieu de Laval. Mardi dernier, je t'ai croisé près d'Henri-Bourassa, tu attendais l'autobus, et comme je devais aller à la SAAQ pour mon examen, je t'y ai croisée aussi. Ne pense pas que je te suivais! Loin de là! J'aimerais néanmoins te dire que tu es très belle, tu as les cheveux longs et tu resplendis de bonheur. Au surplus, j'ai bien vu que tu as réussi ton examen pratique de conduite, tu étais encore plus rayonnante avec ton permis en papier entre les mains! Peut-être que dans ta joie, tu ne m'as pas remarqué, mais j'aurais aimé oser te parler, ou seulement même avoir la chance de correspondre avec toi. J'ai une barbe, je suis un tout petit peu plus grand que toi, j'ai des lunettes un peu stylée et ce mardi, je portais une chemise fleurie. Si tu te reconnais, je n'attendrai qu'un regard de ta part la prochaine fois, et je comprendrai...

Un admirateur anonyme qui te croise souvent, 1 septembre 2017