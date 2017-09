Tes beaux yeux

Aujourd'hui quand j'ai vu tes yeux je n'en croyais pas les miens tellement qu'ils sont beaux. J'aurais aimé te parler. Te dire tout sorte de choses. Je voulais te demander ton nom,qui tu es . Mais j'étais vraiment beaucoup trop gênée pour ça. Quand je t'ai vu partir j'ai eu un drôle d'impression. Mais d'un autre côté j'avais peur que tu sois en couple et de me prendre un revêt. Si tu te reconnais et t'es pas en couple j'aimerais t'inviter à prendre un verre ou un souper. La fille beaucoup trop gênée et qui voulais pas te déranger dans ton travail.

La fille trop gênée et qui regrette maintenant, 2 septembre 2017