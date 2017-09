Mon coeur…

Il est possible qu'en ce moment, tu te sens mal, blessé, incapable d'arrêter ces larmes qui inondent ton oreiller la nuit... Il est possible que ta tristesse, solitude et l'inquiétude ne te fassent plus voir la lumière du lendemain, tout te semble s'écouler autour de toi, aucune issue ne semble être disponible pour te permettre d'espérer... Je voudrais te direJR que je ne te délaisserait pas et je ne t'abandonnerait jamais ...je me tiens à la porte de ton coeur, jours et nuits et cela depuis des années, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là! J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'amour qui me permettra d'espérer...mon cœur ne doute pas de moi, car ma promesse est éternelle et les les anges du ciel sont témoin... Encore un peu te temps et je viendrai avec l'infini pouvoir de mon amour, assoiffé de te consoler, un amour ou chaque battements du coeur, celui que j'ai reçu du ciel...si c'est réciproque, je viendrai avec la grâce pour t'épauler...

La brunette..., 3 septembre 2017