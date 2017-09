Pour Jean-Christophe…

On s'est croisés ce matin en sortant à la station UdeM et encore ce soir sur le chemin du retour dans la 129... normal, on travaille au même endroit. Jai par contre pas le courage de t'aborder dans la réalité. C'est pas faute d'avoir essayé mais chaque fois que je te vois la température ambiante augmente et j'oublie comment on formule des phrases. Bref, ici dans le monde virtuel, je voulais te dire que t'es charmant sans bon sens et que t'as un sourire sexy à souhait

S, 4 septembre 2017