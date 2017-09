Rep @ L

Merci qui que tu sois... Ce n'est pas facile de trouver l'amour dans ce monde un peu spécial... Je l'avais trouvé sous sa forme la plus pure du moins je crois mais malheureusement il a choisi de m'oublier et je respecte ça. De mon côté je ne vais jamais l'oublier même si c'est ça que je me souhaites au fond ...C'est peine perdue je le sais... c"est bien malgré moi... . Aujourd'hui je suis en paix avec tout ça même si inconsciemment je l"espère toujours :) Je sais que ce n'est pas pour mo et qu'i il ne liras jamais tout ce que j'ai pu écrire pour lui et c'est correct . Je te souhaite beaucoup de bonheur L De mon côté je souhaite aussi rencontrer quelqu'un qui pourras me faire oublier cette rencontre sans début et sans fin qui a marqué mon existence et pour laquelle j'ai déjà trop souffert et qui ne mène jamais nulle part. Beaucoup d'histoires se ressemblent mais la mienne a été très forte en couleurs et en émotions au delà de ce que quiconque ne pourrais imaginer ... Tout ce que je veux pour lui c'est qu'il soit heureux dans le fond l'amour c"est ça souhaiter du bien à l'autre même quand ça ne sert pas nos intérêts .bonne chance Amicalement

J, 5 septembre 2017