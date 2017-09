A la Vitesse d’un Batement de Coeur

Jeudi 7/9/17 dans les environ de 9h le matin métro Berri-Uquam. Je file comme une flèche vers la ligne jaune. Toi tu en viens tout aussi presser. Et le temps s'arrête le temps d'un regard. Long crinière de feu en contradiction avec les yeux azures. Comme je te vois, tu me vois, vêtu comme la nuit dans mon costume noir. J'aimerais te parler moins presser, arrêter le temps un plus longtemps pour prendre un café.

Sous un Fedora, 7 septembre 2017