Homme en vélo sur le croisement Gouin et Lambert (05/17)

Bonjour à toi, Cela fait un bout (17 mai), que l'on s'est croisé. C'était vers 17h00 et je passais dans le coin sur croisement Gouin Est et Lambert dans le quartier Ahunstic près de (l'ile de la visitation) quand tu es arrivé en vélo vers moi. Tu t'es arreté, puis tu as débarqué de ton vélo pour me regarder. Tu m'a appelé de loin avec un air ébloui: tu n'arrivais même plus à parler lol ;) puis tu m'a dit : « Désolé j'étais sous le coup de charme» avec ton petit accent français, et tu m'avais demandé si j'habitais le quartier et enfin nous nous sommes malheureusement séparés en prenant nos chemins... sans noms sans numéros rien.. tu as eu le coup de foudre sans meme savoir qui j'etais.. dommage.. nous nous sommes retourné en meme temps pour nous regarder une derniere fois. Bref je pense à toi ces temps-ci.. car nous sommes peut- etre passé à côté de la plaque. J'avais un chignon et je portais un chandail manche longue rose avec un jeans bleu nuit, des bottines brunes et un sac à dos mauve/rose adidas. Je suis black et relativement grande et toi tu étais aussi black et tu portais une veste brun clair et des jeans noir. En tout cas, j'aimerais te revoir si le destin le veux... répond avec ton e-mail si tu te reconnais! :)

Jeune fille sur qui tu as eu un coup de charme ;), 8 septembre 2017