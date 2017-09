A mon bien aimé…

J'étais endormie,mais mon cœur veillait...c'est la voix de mon bien aimé qui frappe: ouvre ma colombe! car mon cœur est couvert de rosée, et mes yeux sont pleines de gouttes de la nuit...tel est mon bien aimé, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt...Je n'ai point été rebelle, et je me suis pas retiré en arrière, je suis resté là! à t'attendre jour et nuit,j'attendais...j'attendais ton doux fruit à mon palais car je t'aimais... même si...même si...même si... ne crains rien car le ciel ta béni...

La brunette..., 11 septembre 2017