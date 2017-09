La belle demoiselle brune

Je m adresse a une belle demoiselle brune qui portait un sac à dos blanc, ensemble on a débarqué aujourd hui le 13 septembre vers 17:30 a la saturation jean talon( ligne bleu) j étais juste dernière toi pour te parler et échanger les numéros de téléphone mais quelq un ma stoppé pour l aider et après blofff j e t ai perdu de vue ,,, je suis presque sûr que tu m as remarqué ,,,, je mesure plus qu' 1m90

On sait jamais, 14 septembre 2017