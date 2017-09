À la miss aux cheveux bruns avec des pointes vertes, 11 septembre 2017

Pour commencer, je trouve la situation plutôt amusante, car j'ai pris ce soir ( mercredi ) un journal métro au hasard sur un banc et par surprise je suis tombé sur ta réponse ;) Donc, nous avons marché côte à côte jusqu’à la station Frontenac. Je t'avais devancé et une fois sur le quai j'ai attendu de voir de quel côté tu allais. Je t'ai rejoint et quand le métro est arrivé je t'ais fait signe d'entré avant moi. nous nous sommes même recroisé dans les derniers jours moi je sortais de Frontenac et toi tu semblais t'y diriger. Si tu crois que c'est toi fait moi signe. Dans tout les cas bonne journée

le barbu au cheveux long, 14 septembre 2017