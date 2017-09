En espérant de vous recroiser un jour . . .

Le samedi 9 septembre 2017 vers 20h00 j'ai embarqué à la station Lionel-Groulx et je me suis assise à votre droite,je crois que nos regards se sont croisés plusieurs fois,j'ai hésité de vous approchez car je suis timide,vous étiez vêtu de jeans bleu, une casquette couleur foncé,des espadrilles noir de marque Nike,et vous portiez une jacket bleu marin que crois. Vous étiez en train de lire un tas de papiers et vous aviez l'air un peu fatigué, vos yeux sont couleurs pers je crois, vos cheveux bouclés de couleur à la George Clooney. Moi, je portais des jeans bleu, mes espadrilles Adidas et un chandail rouge, mes cheveux été attachés et pour vous faire signe que votre regard m'a attiré j'ai détaché mes cheveux et je vous regardé du coin de mon oeil...J'ai aperçue votre beau sourire et vous me regardiez à plusieurs reprise...J'ai remarqué que vous avez pris une gomme juste après que vous m'aviez vu prendre un bonbon..J'aurai tant voulu venir vous parlé ou au moins j'aurai voulu que vous veniez vers moi pour au moins faire un échange de noms et de numéro de tél...Vous teniez votre cellulaire de marque Samsung pour faire un appel au moment de votre débarquement direction Honoré-Beaugrand...Malheureusement j'ai descendu à Pie-IX et je pensais que vous alliez débarqué derrière moi...Si tu lis ce message et tu te reconnais fais moi signe sur cet espace. Voilà je tente ma chance en espérant vraiment de vous revoir un jour . . .

La brunette aux lunette de marque Gucci :), 14 septembre 2017