Cremazie parfum de romance…15 sep face à face

« [J]’aime de toutes mes forces cette école romantique qui a fait éprouver à mon âme les jouissances les plus douces et les plus pures qu’elle ait jamais ressenties. »,Cremazie Ton train apporta un vend de romantisme et ton vagon s'arrêta en face de moi, de l'autre côté la Fontière ma juste permis de chochotter "tu es belle" , ton sourire à éveiller les frissons de mon corps "tu es Bien habillé" ensuite ton chuchotement a eu raison de moi .Merci d'avoir partager ce moment avec moi ma très chère inconnue sache que le 15 septembre dorénavant ne sera plus pareil 🙈😋😘😂😂😂😂😂! Bien à toi ! - RR

Roiroiofficial, 16 septembre 2017