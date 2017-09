Face à face…

Merci... Ce qu'il y a de merveilleux dans l'amour véritable, c'est qu'il nous impacte profondément, il à le pouvoir de nous combler sans même nous, nous rendrions compte, quand vous aimez une personne de manière profonde, mais que la porte est fermée... vous pouvez l'observer sous tous ses aspects avec un grand discernement, voir sa peine...êtes vous capable de lui montrer une compassion car vous la comprenez profondément ? Vous êtes-vous déjà senti ainsi ? Moi je suis déjà passé par là... Pensez-vous que ne serez jamais capable de vous connecter à quelqu'un d'autre ? L'amour fait parti de notre être le plus profond, ce n'est pas un " j'aime" pour elle ou telle ou telle raison... Ce n'est pas un " je t'aime si tu m'aime" c'est un amour sans raison, un amour sans objet... Nous pouvons comprendre que ce sentiment va bien au-delà des relations amoureuses, c'est des âmes qui se cherchent, l'amour du ciel qui démontre que nous voulons que l'autre soit heureux, et de se souvenir des bons moments qui ont existé, plutôt que de voir cette personne se sentant triste et incomplète, ce qui importe vraiment c'est de savoir nous avons cette capacité d'aimer...merci pour cet amour, inconnu je t'aime d'un amour éternel, plus que ma vie, ma vie à quoi peut-elle servir si je ne ressent pas la douleur...

La brunette..., 16 septembre 2017