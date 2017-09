Re : Face à face/La Brunette/16 Sept…

C'est très beau ce que vous écrivez dans votre texte et c'est également un beau prix de consolation pour la personne qui le reçoit parce que je suppose qu'il est triste lui-aussi(selon votre message, du moins, vous pouvez le ressentir) ! Vous pourriez peut-être essayer de lui téléphoner et de vous expliquer avec lui et je suis sûr que ce monsieur est assez parlable et compréhensif, je devine...Quand les deux ne se voient pas pendant une trop longue période, c'est là que la citation suivante prend tout son sens: "loin des yeux, loin du coeur"...Alors, si vous l'aimez autant, rapprochez-vous de lui et allez lui parler, quand vous le verrez, la prochaine fois ! Un gros merci à vous et passez une bonne journée...😉

Anon..., 17 septembre 2017