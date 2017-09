Tu as change la couleur de tes cheveux .

On prenait le meme bus, tu me regardais beaucoup,je t'ai vu la semaine passe proche de l'endroit ou je prends mon bus au terminus L,tu m'as fixe et tu es parti.J'aime ta façon de me regarder mais je sais pas ce que tu veux dire.Si tu te reconnais ,tu peux m'ecrire.Je préfère tes cheveux chatains et droits.💋

Anonyme, 19 septembre 2017