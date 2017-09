MAC DO RUE PAPINEAU

Début Septembre, début de semaine vers 9 heures, vous, la vingtaine, cheveux longs, mince, environ un mètre soixante et onze, chandail vert, jeans bleus et sandales blanches, étiez devant moi, employé de la ville de Montréal, un mètre soixante et onze, cheveux courts bruns et lunettes, plus âgé, dans la file d'attente. Je vous ai dit: Il fait froid ici. Vous avez souri. Puis vous m'avez dit: Votre café est là.Et c'est moi qui vous ai souri. Vous avez embellit ma journée ! TH.

anon, 19 septembre 2017