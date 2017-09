À la jolie brune descendue à berri UQAM

Je suis monté à la station Mont Royal, tu es descendue à Berri UQAM. Nos regards ce sont croisés et j’ai eu le sentiment que tu m’observais. Je suis grand, barbu et j’avais une casquette grise portée à l’envers. Tu es brune, jolie et tu portais un haut bleu avec un jean et des chaussures ouvertes, j’ai aussi repéré une Apple Watch à ton poignet. J’ecris Ce post alors que tu viens juste de descendre. Si jamais tu vois mon message...

Content d’avoir été en retard ce matin..., 20 septembre 2017