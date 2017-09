Re: La brunette/19 Sept. …

Pour répondre à vos deux questions en même temps, c'est très simple, vous décrivez assez bien votre tristesse et du regret dans vos messages... Des fois, il y a des occasions qui s'offrent à nous, sans que l'on ne s'y attendre (cela m'est déjà arrivé moi aussi) et nous ne saisissons pas cette chance à cause de la méfiance et la peur qui s'emparent de notre subconscient et nous préférons nous éloigner et avec le temps, bien souvent, on s'aperçoit que notre première opinion sur dune ou des personnes était erronée...Ne vous en faites pas, ce sont des réactions normales chez la femme et l'homme, je peux vous comprendre... Ne soyez pas fâchée si je vous dis ça, mais je crois que c'est là , que le bas blesse ! N'ai-je pas raison ? Ne vous inquiétez pas, vous détenez la clé d'un tout petit problème qui pourrait être réglé en un rien de temps et je suis sûr qu'il serait heureux de vous voir ! Merci et bonne journée... :)

L'inconnu..., 20 septembre 2017