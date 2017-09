Jeune homme à la station St-Michel

Casquette bleue avec un T dessus, jeune homme dans la vingtaine ou trentaine monté à la station St-Michel en direction Snowdon, que j'ai trouvé très séduisant et qui m'a semblé sympathique comme tout!! Bracelet de métal et bracelet bleu au poignet droit, montre au poignet gauche, chemise blanche et pantalons noirs, avec un sac à dos brun. Tu as descendu à Jean-Talon comme moi et changé vers Côte-Vertu, je t'y ai perdu de vue, après avoir essayé d'attraper ton regard... Si je t'ai semblé sympa (cheveux blonds coupés courts, haut blanc avec camisole noire et pantalons style jeans bleus, sac à main bleu et sac à lunch mauve), écris-moi sur mariepierre.lab@gmail.com!!

MP demoiselle trentenaire, 20 septembre 2017