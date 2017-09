Garde de sécurité – Centre Bell

Le 17 septembre vers 15h40 (après le match de hockey), j'attendais pour les Canadiens de sortir, mais c'étais toi que j'ai vu en dehors du Centre Bell, mais juste en arrière d'une clôture. Tu étais dans ton uniforme de garde de sécurité: le standard chemise bleu pâle avec des pantalons foncé. Je t'ai trouvé beau, mais je n'osais pas te parler alors je m'essaye ici. En plus, je ne voulais pas te déranger pendant tu travaillais et ça n'aider pas que ton "black eye" m'a un petit peu intimidé. Au moins j'ai vu sur ton name tag que ton nom est Anthony. Si ça t'intéresse, laisse moi une message ici. J'étais la fille avec des lunettes, cheveux foncés et un hoodie bleu pâle.

Vraiment gênée, 20 septembre 2017