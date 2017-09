Réponse a Anon: a la vitesse de bâtiment de ceoure

J'arrivais direction côte-vertu je descendait les marches vers la ligne jaunes, elle, si c'est vous aurait p descendre de la ligne verte ou de la ligne jaune c'est dur a dire. Je crois l'avoir aperçu de dos cette fois de nouveau trop presser, je me suis senti regarder et je me suis retourner pour apercevoir de long cheveux roux qui se balançait au grès d'un tour de tête et d'une démarche aussi pressé que la mienne. Est-ce toi?

Sous un Fedora, 21 septembre 2017