Jolie asiatique aux cheveux blonds courts dans la 55

Tu es embarquée dans la 55 hier (mercredi) autour de 16:15. Tu avais des lunettes, les cheveux courts et blonds, un manteau jeans, bref un look très 80s. Je te trouvais très jolie et je t'aurais probablement abordé si ça avait été plus tranquille. Si tu lis ce message, répond-y s'il te plaît! J'aimerais bien apprendre à te connaître.

anon, 21 septembre 2017