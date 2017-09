Belle silhouette sur la ligne orange

J’ai pris le métro direction contraire à côte-vertu et j’ai aperçu une silhouette qui ne m’étais pas indifférente. Elle avait des cheveux noirs, un visage et un sourire photogénique. Sa robe de couleur bleu nuit contrastait avec les scintillements de l’éclairage du métro. Nos regards ne se sont jamais croisés, car elle était perdue dans son cellulaire à lire des messages. Je suis descendu a la station Laurier, emportant avec moi un souvenir éphémère de cette créature. Réponds à ce message si tu te reconnaîs!

riodoscamaroes, 22 septembre 2017