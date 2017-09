rep @ AB ( sans toi) 20/09/17

Bonjour , De mon côté aussi je garde la tête haute... Je suis une fille très active je ne connais donc jamais l'ennui, la vie est belle quoi qu'elle m'offre au menu... Il est vrai que cette ivresse ressentie jadis plongée dans tes yeux ne se compare a aucunes autres... Mais j'ai trouvé le bonheur a travers chaque minutes de chaques heures en vivant le moment présent de façon positive et optimiste. Nous avons tous un destin et a apprendre de chaques situations vécues bonnes ou mauvaises. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de connaitre une si belle émotion aussi courte en ai été la durée,si bien que mêmes les années n'ont pas réussies a l'effacer! Je te souhaites de chérir les beaux souvenirs c'est la chose que personne ne pourras jamais nous enlever ce sentiment de liberté plus qu,un coeur ne saurais contenir... Prends soin de toi :)

Celle qui pense souvent a toi, 22 septembre 2017