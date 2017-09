(RE) Miss.Chat

je ne suis pas fou (du moins je ne crois pas l'être, sauf peut-être fou de vous...). l'autre soir, mercredi, je marchais vers chez moi et j'ai remarqué du coins de l'œil qu'une charmante demoiselle me suivais, et, je me demandais ou cette dernière pouvait bien habiter. Alors j'ai marché, marché jusqu'à dépasser ma maison. ensemble nous avons marché une bonne quarantaines de minute mais à tes côté le temps est passé comme une éclair! Je n'oublierai jamais ton apparence qui réchauffa mon cœurs jusqu'à voir ton message. cheveux teint mauves, rouge à lèvres jaune, 4''3',veston de velours léopard avec ton petit sac à main zébré. du haut de mes 4'''6' je porterai ton cœur peu importe ce que ça implique quand je te reverrai je te lancerai un message subtile:<<<jtm BAE > j'ai hâte de te revoir à berry <3

le charmant blond barbu de ton coeur, 23 septembre 2017