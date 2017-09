Jolie asiatique sur la ligne orange vers 15h45

Tu es une jolie fille aux cheveux noirs en queue de cheval et toute habillée de noir. Tu portais des pantalons et un top à manches courtes puis des lunettes. Tu prenais le métro avec ton amie qui avait un chandail rose. Tu es débarquée à Berri-Uqam. Je crois que l'on s'est échangé quelques regards mais je ne suis pas sûr car je n'avais pas mes lunettes :) mais j'avais de la difficulté à regarder ailleurs. J'espère te revoir.

anon, 23 septembre 2017