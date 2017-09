Rep: à l’amiducoin

Toute la journée j'avais juste une envie que le soir arrive , pour te rejoindre je tremblé comme une feuille, je voulais te murmurer des mots doux à ton oreille, mais hélas je suis tombé dans les escaliers de ma maison et fini le pied dans le plâtre, et je me voulais pas de déranger, j'avais tellement envie de te revoir, j'avais tellement envie, j'avais besoin de toi, tu m'as pas laissé le temps de te dire

SG, 23 septembre 2017