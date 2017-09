Samedi soir, ton joli sourire est resté gravé

J'ai vu ton sourire alors que tu dansais avec une amie à la Taverna. Tu avais une robe noire et de beaux yeux harmonieusement agencés avec ton sourire. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler, je t'ai cherchée un peu plus tard, tu avais déjà quitté. J'espère te revoir. Tu m'as souris alors que nous dansons près des fenêtres à l'avant à quelques pas du D.J. À bientôt charmante et souriante inconnue.

/e\, 24 septembre 2017