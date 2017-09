A la charmante demoiselle chauve

Je t'ai vu et tu ma vut. Ton tatouage de larme soul ton oeil ma pri au dépourvu. Tes bras son si musclé je me perdrais enlasser dans eux. Tu est grande et mince et tu écoutait du lil pump. Nous étions tous les 2 sur la ligne jaune vers 9h ce matin... Jaimerais tellement que tu m'écrives au MrGameAndWatch@msn.ca. je portait une chemise hawaïenne bleu et mauve et javais un berret jaune...

Canonballz, 25 septembre 2017