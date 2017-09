Au Barbu Ténébreux

Je t’ai vu mercredi soir à l’aéroport. Tu avais l’air pressé et je n’ai pas osé te déranger dans tes pensées. Tes yeux de braise ensorcelants m’ont réchauffé le cœur et tu m’as donné une joie de vie que je n’ai jamais ressentie auparavant. Ton look méditerranéen m’a donné envie de m’évader au soleil dans tes bras. J’étais derrière toi dans la ligne des douanes et nous avons échangé quelques regards tendres. J’ai aperçu ton passeport et je pense que tu t’appelles Adam. A bientôt je l’espère tendrement.

Anon, 26 septembre 2017