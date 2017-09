mon seduisant homme chocolat

A toi mon seduisant homme chocolat à la chevelure ébouriffé Je te voiyais presque tous les jours au café mucho gusto et je t'observais pendant des heures te jouer dans les cheveux mal peigner je me perd dans tes lèvres charnue que j'aimerais tant embrasser. Tu es mon âme soeur je le sais des la premiere fois je t'ai vu. J'aimerais que l'on échange nos saveurs quebécoise et haitienne. J'espère un jour je te reverrais que tu revienderas au café et que tu me remarquera et que l'on pourra vivre notre amour pleinement. Je continue a aller au café dans l'espoir que tu vois se message.

blonde qui est folle de toi, 26 septembre 2017