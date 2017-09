Chevelure noire a l’œil de chat

6h25 du soir, métro orange direction côté vertu. Nous étions assis face à face. Tu as esquissé un léger sourire en m’apercevant. Vêtu d’un short en Jean, un chemisier blanc, des sandales ouvertes et dorées vu la chaleur accablante. Et puis ton beau visage as disparu au métro Bonaventure. À bientôt

